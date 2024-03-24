الفلسطيني كامل الباشا.. أفضل ممثل في مهرجان فرنسي

منح مهرجان «سيري مانيا» في مدينة ليل الفرنسية، جائزته الكبرى، أول من أمس، للمسلسل الفرنسي «ريماتش»، من إنتاج قناة «آرتيه»، والذي يدور حول المواجهة بين بطل العالم في الشطرنج غاري كاسباروف والكمبيوتر «ديب بلو» عام 1997.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة الدولية، برئاسة كاتب السيناريو الفرنسي الأميركي زال باتمانغليج (أحد مخرجي مسلسل «ذي أو إيه»)، هذا العمل التشويقي حول المبارزة التاريخية التي سلطت الضوء في ذلك الوقت على الإمكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي.

والمسلسل من إخراج الكندي يان إنغلاند، مع كريستيان كوك في دور البطولة.

وحصل الفلسطيني كامل الباشا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في المسلسل الأسترالي «هاوس أوف غادز»، الذي تدور أحداثه حول عائلة إمام ممزقة بين التقاليد والحداثة. ومُنحت جائزة أفضل ممثلة إلى آنيت بينينغ، عن المسلسل الأميركي الأسترالي «أبلز نيفر فال».