الإعدام لمدير تنفيذي سمم رئيس الشركة في الصين

حكم على شو ياو، المدير التنفيذي السابق في شركة «Yoozoo Games» الصينية، بالإعدام بتهمة تسميم مؤسس شركة الألعاب الصينية في عام 2020.

وقالت محكمة الشعب المتوسطة الأولى في شنغهاي إن شو ياو سمم طعام مؤسس الشركة لين تشي بسبب نزاع حول إدارة الأعمال.

وتوفي لين، الذي كان يبلغ من العمر 39 عاماً، بعد نحو 10 أيام من التسميم، واعتقلت الشرطة شو بعد أيام قليلة من الوفاة.

وقالت المحكمة في بيان إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بالمرض، لكنهم لم يموتوا بعد أن سمم شو مشروبات بالمكتب بسبب خلافات مع اثنين منهم.