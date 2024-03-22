محمد عبده: كنت فقيراً ليس في بيتي بصل أو زيت والآن لدي 11 ملياراً وأكبر 2 كومباوند في بريطانيا

كشف المطرب السعودي محمد عبده عن حجم ثروته قائلاً أنه يملك عدداً من الأصول العقارية والصناعية في بريطانيا. وأضاف عبده "بشكل حقيقي لدي 11 مليارا وهم أولادي، أما بخصوص المال فكل ثروتي في أصول مشروعات عقارية وصناعية وأمتلك أكبر 2 كومباوند في بريطانيا".

وقال محمد عبده إن أبناءه هم من يديرون أعماله الاستثمارية، وعلى رأسهم ابنه عبدالرحمن.

وتحدث الفنان محمد عبده خلال برنامج "BigTime" من تقديم الإعلامي المصري عمرو أديب، عن هاتفه المحمول الشهير، والذي أثار استغراب عمرو أديب وأصالة، بسبب استخدام محمد عبده لجوال قديم حتى الآن، وقال محمد عبده مازحاً إن هاتفه يظل معه باستمرار ولا يضيع منه أبداً ويتحمل الصدمات، وحكى مواقف طريفة له بسب نوع هاتفه، وقال إن يفضل استخدامه والحفاظ عليه لأنه يكفي للتواصل ولأنه ولد فقيراً، ولكنّ أبناءه يستخدمون أحدث الأجهزة الهاتفية لأن والدهم غني.

وقال محمد عبده خلال استضافته في البرنامج إنه عانى كثيرا في بداية حياته، وفي أوقات كثيرة كان لا يجد إلا الأرز في منزله، ولا يوجد بصل أو زيت حتى يستطيع الطهي: "عشت أياما صعبة لا أجد الطعام، وكانت والدتي رحمها الله تنصحني دائما بضرورة عمل مشروع بعيدا عن الغناء، لأنها كانت تنزعج من نهايات بعض الفنانين وتخاف علي، وكان معها الحق في كلامها ونصائحها، لاسيما أنني قادم للوسط الفني من أسرة فقيرة".

ولم يتمالك المغني السعودي الكبير محمد عبده نفسه، وبكى في المقابلة التلفزيونية عندما تحدث عن والده، وأكد أنه لم ير صورة والده إلا بعد 70 عاما، قائلا: "كنت صغيرا، وأصيب والدي بمرض جلدي خطير، ونصحه البعض بالعلاج في العيون الكبريتية على حدود اليمن ولكنه مات هناك ولم يعد للمنزل، وعلمنا بخبر وفاته بعد مرور 8 أشهر من رحيله، وكانت له صورة وحيدة عندما كبرت وسألت عنها، أخبروني أنه تم حرقها بحجة أنه لا يجوز أن يكون للميت صورة على قيد الحياة".

وأضاف محمد عبده: "منذ فترة قصيرة زارني شخص من اليمن، وأخبرني أنه عثر على صورة والدي عندما كان يبحث عن صورة والده في شركة السفن، وعندما شاهدت الصورة تذكرت صورة والدي التي رأيتها وعمري عامين فقط، سبحان الله رب العالمين، وجدت أنني أشبه والدي كثيرا في الصورة".