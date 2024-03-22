«صلاح الدين الأيوبي».. سيرة قائد مسلم غيّر وجه التاريخ

للمسلسلات التاريخية حضور لافت في ذهن المشاهد العربي، حيث تعودت القنوات التلفزيونية سنوياً أن تحجز لها مكاناً بارزاً ضمن دوراتها البرامجية، مستندة في ذلك إلى ما تقدمه هذه الأعمال من حكايات مستلهمة من ماضي المنطقة العربية، أو من خلال تجسيدها ملامح شخصيات ملهمة تركت بصمة لامعة في صفحات تاريخنا العريق. وفي رمضان الحالي تبرز الدراما التركية «صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس» التي تعيد سرد حكاية القائد المسلم، وتقدمها في قوالب مملوءة بالتشويق، وضمن حلول بصرية ممتعة ورؤى إخراجية مبتكرة.

حكاية القائد صلاح الدين الأيوبي معروفة لكثير من الأجيال العربية، فقد وثقها كثير من الكتب وقدمتها بأساليب مختلفة، وها هي تتجسد بصورة مرئية على شاشة تلفزيون «دبي»، التابعة لـ«دبي للإعلام»، حيث يبدو المسلسل بمثابة «الحصان الأسود» الذي يراهن عليه تلفزيون دبي في الماراثون الرمضاني، لاسيما إنه يضيء على تفاصيل كثيرة في حياة القائد المسلم، منذ أن كان صغيراً حتى تمكنه من فتح أبواب القدس، وإعادتها إلى حضن العالم الإسلامي، مقدماً بذلك نموذجاً ملهماً للشباب، ويُعد هذا المسلسل من أبرز الأعمال التي سكنت قلوب الناس، ما مكنه من تحقيق نجاح لافت منذ انطلاق عروضه التلفزيونية.

حكاية «صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس» تبدأ من القرن الـ12، عندما تجتاح الغزوات الصليبية العالم الإسلامي، ما يؤدي إلى سقوط أجزاء كبيرة من البلدان والمدن الإسلامية، ومن بينها مدينة القدس في أيدي الصليبين، وفي الوقت الذي يعيش فيه العالم الإسلامي في ظلمة اليأس، يظهر شخص ليشعل نور الأمل في القلوب، حيث يسعى إلى توحيد شتات المسلمين لمواجهة الصليبيين وطردهم، وإنقاذ مدينة القدس وتحريرها من أيديهم.

يبدو المسلسل بمثابة (الحصان الأسود) الذي يراهن عليه تلفزيون دبي في الماراثون الرمضاني.

يضيء العمل على تفاصيل كثيرة في حياة القائد المسلم، منذ أن كان صغيراً حتى تمكنه من فتح أبواب القدس.

أحدث الإنتاجات التركية

يمثل مسلسل «صلاح الدين الأيوبي – فاتح القدس» أحدث الإنتاجات التركية، حيث يشارك في بطولته عدد من نجوم تركيا، وعلى رأسهم الممثل أوغور غونيش ومحمد علي نور أوغلو، والممثلة ديلين دوغار، وكان تشاكير وزينب كومرال وباريش باغجي، وآخرون، فيما يتولى دفة إخراج العمل سيدات إنجي الذي سبق له تقديم المسلسل التاريخي «ألب أرسلان: السلجوقي العظيم» الذي يعرض حالياً على منصة «أوان» الرقمية، وكذلك المسلسل التاريخي «نهضة السلاجقة العظمى»، حيث حققت هذه الأعمال نجاحاً لافتاً إبان عرضها على القنوات التلفزيونية.