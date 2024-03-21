جار كيت ميدلتون يكشف متى رآها آخر مرة
قال لاعب الكريكيت السابق "كيفن بيترسن" إن نظريات المؤامرة حول جارته أميرة ويلز كيت ميدلتون "سخيفة تمامًا".
وكتب"بيترسون"، عبر حسابه في تويتر (إكس سابقا): "أرى كيت وويليام كل يوم، ورأيتهما في اليومين الماضيين أيضًا".
وأضاف: "إنه أمر لا يصدق، الناس سخيفون وقساة للغاية، كل ما يتداولونه ما هو إلا أكاذيب".
وأقال: "دعوا كيت تتعافى من العملية الجراحية بسلام، واتركوها وعائلتها الجميلة وشأنهم"، في إشارة إلى الجراحة التي أجرتها في البطن، يناير الماضي.
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