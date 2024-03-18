سيلين ديون مصممة على هزيمة مرضها: سأعود

أكّدت المغنية الكندية سيلين ديون، أنها لاتزال «مصممة على العودة إلى المسرح يوماً ما»، والتغلب على مرضها، وفق ما ورد في منشور لها عبر «إنستغرام».

وقالت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك، التي شُخصت في خريف عام 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يُسمى (متلازمة الشخص المتيبس)، إن «التغلب على هذا المرض» كان أحد أصعب التجارب في حياتها. وأضافت في تعليق أرفقته بصورة نادرة تظهر فيها وهي تبتسم مع أبنائها الثلاثة في اليوم العالمي للتوعية بهذا المرض: «لكنني مازلت مصممة على العودة إلى المسرح يوماً ما وعيش حياة طبيعية قدر الإمكان».

وأضافت المغنية البالغة 55 عاماً: «ممتنة للغاية لحب ودعم أبنائي وعائلتي وفريقي ولكم جميعاً». وكان آخر ظهور علني لديون، في إطلالة مفاجئة قصيرة خلال حفل توزيع جوائز «غرامي» في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، في أوائل فبراير الماضي، لتقديم جائزة ألبوم العام إلى تايلور سويفت. وفي إطلالتها هذه بصحبة ابنها الأكبر، تلقت الفنانة التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم خلال مسيرتها الفنية التي انطلقت قبل أربعة عقود، تصفيقاً حاراً من الجمهور.