نجمة بريطانية بعد حريق منزلها: الحياة تنقلب في ثانية

أعربت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية، كارا ديليفين، أول من أمس، عن شعورها بصدمة كبيرة لخسارتها منزلها في لوس أنجلوس جرّاء حريق ضخم لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وكتبت النجمة البالغة 31 عاماً في منشور على شبكة «إنستغرام» الاجتماعية: «لا أستطيع أن أصدق ذلك.. الحياة يمكن أن تنقلب في جزء من الثانية، لذا استمتعوا بما لديكم». وأضافت النجمة التي لم تكن في منزلها لدى اندلاع الحريق ليلة الخميس إلى الجمعة: «شكراً من كل قلبي لعناصر الإطفاء والأشخاص الذين جاؤوا للمساعدة». ونجا من الحريق شخصان كانا في المنزل الكبير الذي تبلغ مساحته 750 متراً مربعاً، إضافة إلى قطط الممثلة. واشترت كارا ديليفين هذا العقار الواقع في حي استوديو سيتي في لوس أنجلوس عام 2019 بسبعة ملايين دولار. وأتى الحريق على القسم الأكبر من المبنى، من الطبقة الأرضية إلى السطح، بحسب صور جوية نشرتها، أول من أمس، وسائل إعلام أميركية، رغم مشاركة نحو 100 من عناصر الإطفاء في جهود إخماده.