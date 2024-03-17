من «عتبات البهجة» إلى «بابا جه».. الكمار يضع أنغامه على أعمال رمضانية

يسجل الموسيقار خالد الكمار بصمته في موسم الدراما الرمضانية هذا العام، من خلال أربعة مسلسلات متنوعة تعرض خلال الشهر الفضيل على الشاشات المختلفة.

ويقدّم الموسيقار المصري في هذا الموسم، موسيقى مسلسل «عتبات البهجة»، أحدث أعمال النجم يحيى الفخراني، والمقتبس من رواية المؤلف إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة درامية للسيناريست مدحت العدل. وتشارك في بطولة المسلسل جومانا مراد وصلاح عبدالله وسما إبراهيم، وهو من إخراج مجدي أبوعميرة.

كما يقدّم الكمار أول أعماله للدراما السورية، وهو مسلسل «ولاد بديعة» الذي يضم نخبة من النجوم، على رأسهم سلافة معمار، وسامر إسماعيل، ويامن حجلي، والعمل من تأليف علي وجيه ويامن حجلي، ومن إخراج رشا شربتجي.

وسبق لخالد الكمار تقديم عدد من التجارب الدرامية الناجحة في الوطن العربي، من بينها مسلسل «عهد الدم»، بطولة النجم باسل خياط عام 2021، والمسلسلان السعوديان «الجابرية.. الرحلة 422»، و«بيت طاهر».

ومن الأعمال الكوميدية التي وضع الكمار موسيقاها هذا العام، مسلسل «بابا جه»، بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، ومحمود البزاوي وسما إبراهيم، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.

وفي النصف الثاني من شهر رمضان، سيقدم الكمار مسلسل «بدون سابق إنذار»، وهو من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي وأحمد خالد صالح، ومن تأليف ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة.

يشار إلى أنه قبل انطلاق الموسم الرمضاني الجاري قدم الكمار موسيقى اثنين من الأعمال التي حققت نجاحاً جماهيرياً لافتاً، وهما مسلسل «بين السطور» لصبا مبارك وأحمد فهمي، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وكذلك مسلسل «جولة أخيرة» من بطولة أحمد السقا، وأشرف عبدالباقي، وإخراج مريم أحمدي.

. في النصف الثاني من الشهر الفضيل سيقدم المؤلف موسيقى مسلسل «بدون سابق إنذار».