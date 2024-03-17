راتب رئيس «مرسيدس».. إليكم الرقم الجديد بعد الزيادة

ذكر تقرير لشركة «مرسيدس بنز»، أول من أمس، أن رئيس الشركة، أولا كالينيوس، ضاعف أجره تقريباً في عام 2023 بفضل مكافآت مرتفعة طويلة الأجل.

وباستثناء نفقات التقاعد، بلغ إجمالي أجره في العام الماضي 12.2 مليون يورو (13.2 مليون دولار)، وهو أعلى بنسبة 86% تقريباً عما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي عام 2022 حصل على نحو 6.6 ملايين يورو.

ووفقاً لمتحدث باسم شركة السيارات الألمانية، ومقرها شتوتغارت، يعتزم كالينيوس التبرع بجزء من راتبه لمنظمات خيرية.

ويتكون راتبه أساساً من جزء ثابت قدره 1.9 مليون يورو، وجزء متغير قدره 10.4 ملايين يورو.

وترجع هذه الزيادة في راتبه إلى حقيقة أن الشركة المصنّعة للسيارات تدفع الآن المكافأة السنوية لكبار مديريها بالكامل، وليس على مراحل كما كانت الحال في السابق.