5 نصائــح لممارسة رياضة آمنة في رمضان

قالت المدربة الرياضية في قسم الطب الرياضي لدى «كليفلاند كلينك»، جينيفر ديكس، إن «هناك عدداً من المعايير يمكن للصائمين تطبيقها في رمضان لممارسة الرياضة بأمان»، كما أكدت وجود بعض العلامات التحذيرية التي يجب التنبُّه لها.

ونقلت «د.ب.أ» عن ديكس أنه لا توجد قواعد ثابتة أو فاصلة في هذا السياق. وأضافت: «المسألة تتعلق بمعرفة ما هو الشيء المناسب لكم. بشكل عام من الجيد ممارسة التمارين الرياضية قبل شروق الشمس، أو في فترة قريبة من غروبها». وتسلط ديكس في ما يلي الضوء على خمسة إرشادات يمكنها مساعدة كل من يرغب في المحافظة على تمارينه الرياضية خلال شهر رمضان.

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