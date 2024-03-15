4 فنانين توفوا قبل أن يشاهدوا مسلسلاتهم في رمضان

يشهد عدد من الأعمال الرمضانية لعام 2024 حضورا لافتا لعدد من الممثلين الذين وافتهم المنية خلال العام الماضي.

ويبدو أن الموت لم يكن حائلا دون ظهور أولئك النجوم في آخر أعمال فنية لهم، وهو ما قد يكون بمثابة تكريم لهم ولمسيراتهم الفنية، ومن بين هؤلاء الفنانين:

طارق عبد العزيز

توفي الممثل المصري طارق عبد العزيز في نوفمبر 2023، خلال تصوير مسلسل "وبقينا اتنين" الذي سيكون ضمن مسلسلات النصف الثاني من رمضان، حيث أن المسلسل من فئة الـ 15 حلقة فقط.

ولأن وفاته حالت دون إنهاء مشاهده في المسلسل، فقد اضطرت المؤلفة أماني التونسي لإجراء بعض التغييرات وخلق مشهد سفر الفنان الراحل لحل مشكلة غيابه، وبالتالي فإنه سيكون حاضرا في العمل من خلال المشاهد التي صورها.

جميل برسوم

توفي الفنان المصري جميل برسوم في مارس الجاري، قبل أيام من بدء الموسم الرمضاني الذي يشارك فيه في 3 مسلسلات وهي: "فراولة " مع نيللي كريم حيث يجسد شخصية أحد الحرفيين، ومسلسل "المداح" مع حماده هلال بشخصية "عراف" طيب يساعد بطل العمل، ومسلسل " بـ 100 راجل" مع سمية الخشاب بشخصية كبير الحي.

وإلى جانت هذه الأعمال، سيكون برسوم حاضرا أيضا في السينما رغم وفاته، فيلمين بعنوان "العربان" مع عمرو سعد، و"أهل الكهف" مع خالد النبوى.



محمد قنوع

رحل الممثل السوري محمد قنوع في أبريل الماضي، لكنه سيكون حاضرا في المسلسل السوري "مال القبان"، حيث يشارك في بطولته مع عدد من النجوم، بما في ذلك بسام كوسا وسلاف فواخرجي وخالد القيش، وغيرهم.

وفي الواقع، تم الانتهاء من تصوير هذا العمل في مارس من العام الماضي لكنه لم يشارك في الموسم الرمضاني لعام 2023 لأنه لم يكن جاهزا، وبذلك تم تأجيله ليعرض في رمضان 2024.

وقد نشر مخرج المسلسل، سيف سبيعي، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة خاصة بالممثل الراحل، وأرفقها بتعليق قال فيه: "ميمو.. هاد المسلسل إلك. اشتقتلك".

فادي إبراهيم

بعد مضي نحو 8 سنوات على تصويره، يشارك مسلسل "الخطايا" الذي يضم الراحلين فادي إبراهيم ومحمد قنوع في الموسم الرمضاني الحالي، وهو عمل فني مؤلف من 6 خماسيات تتناول قصصا واقعية أو مقتبسة عن روايات أجنبية تمت معالجتها لتتناسب مع البيئة العربية.

وسيكون الممثل اللبناني فادي إبراهيم، الذي توفي في فبراير الماضي، حاضرا أيضا في مسلسل "سر وقدر" الذي تم الإعلان عن عرضه في السباق الرمضاني لهذا العام، وهو آخر الأعمال الدرامية التي لعب بطولتها النجم الراحل.