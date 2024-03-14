السجن لمدة عامين ونصف بحق رجل قتل قطّاً في تركيا

صدرت محكمة في مدينة إسطنبول التركية حكما بالسجن بحق رجل لمدة عامين ونصف العام بسبب قتله قطّاً بشكل متعمد، حسبما ذكرت «وكالة الأناضول للأنباء»

وفرضت المحكمة أيضاً حظراً على سفر الرجل، إلا أن الحكم ليس نهائياً. وأظهرت لقطات، تم عرضها خلال المحاكمة، الرجل وهو يطارد قطاً ضالاً يدعى «إيروس» ويركله بقدمه داخل مصعد لعدة دقائق حتى لفظ القط أنفاسه الأخيرة. وقد أثارت الواقعة التي حدثت في أول يناير (كانون الثاني) الماضي حالة من الغضب على الصعيد الوطني.

وتابع العديد من النشطاء والسياسيين جلسة الاستماع اليوم. وقال المتهم إنه كان يعاني من مشكلات نفسية، وفقاً لـ«الأناضول». وانتشرت مقاطع فيديو على موقع «إكس» تظهر أشخاصاً داخل قاعة المحكمة وهم يهتفون ويصفون الجاني بأنه قاتل. وانتشر هاشتاغ «العدالة لإيروس» على موقع المنصة.

وقال وزير العدل يلماظ تونغ، على الموقع، إن هذه العقوبة هي أقصى عقوبة على الإطلاق بموجب قانون حماية الحيوان.