ربطوا أيديهم معا بالحبال.. انتحار جماعي يهز إندونيسيا.. "فيديو"

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة لحادثة انتحار جماعي لعائلة من أب وأم وطفلين، في إندونيسيا.

وحسب الفيديو المتداول والذي نشرته صحيفة Jakarta Globe، وثقت كاميرا مراقبة في برج تيلوك إنتان في شمال جاكرتا، صعود عائلة مكونة من 4 أفراد على سطح بناية مكونة من 21 طابقا، ثم قفزوا جميعا من أعلى المبنى، حيث لقي زالوجان وطفلاهما المراهقان حتفهما بعد سقوطهما من الطابق الـ21 عمداً. وقال رئيس شرطة بنجارينجان كومر أجوس آدي ويجايا إن الأسرة دخلت إلى ساحة انتظار السيارات بسيارة "دايهاتسو غران ماكس" في الساعة 4:02 مساء. وانتقلوا إلى الردهة الرئيسية للشقة بعد دقيقتين. وأشار إلى أنهم استخدموا المصعد للوصول إلى الطابق 21، ثم ساروا على الدرج إلى السطح وسقطوا بشكل مأساوي في ساحة انتظار السيارات الساعة 4:21 مساء، لافتا إلى أن الزوج قام بتقبيل زوجته وأولاده على جباههم داخل المصعد. وأفاد بأن الأب جمع هواتفهم المحمولة ووضعها في حقيبة، مؤكدا أنه يتم التحقيق في الحادثة على أنها عملية "انتحار جماعي"، لأنهم وجدوا حبلا يربط أياديهم ببعضهم لحظة سقوطهم في منطقة بينجارينجان، شمالي جاكرتا.

وتم التعرف على المتوفين بالأحرف الأولى من أسمائهم وهم الزوج 50 عاماً، وزوجته 52 عاماً، وابنتهما JL البالغة من العمر 15 عاما، وابنهما JWA البالغ من العمر 13 عاما.