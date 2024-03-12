هدى حسين في «زوجة واحدة لا تكفي».. دراما لا تخلو من كوميديا

على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس فقط على تقديم أهم الأدوار الفنية، بل وعلى جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز.

«الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرد.



إطلالة متجددة وشخصية درامية مختلفة المعالم والتفاصيل، تتصدى لها النجمة الكويتية هدى حسين، في رمضان هذا العام، من خلال أحدث أعمالها الدرامية «زوجة واحدة لا تكفي» للكاتبة هبة مشاري حمادة، في ثالث لقاء يجمعها مع المؤلفة الكويتية التي تعاونت معها في مسلسلي «أميمة في دار الأيتام» في عام 2010، و«من شارع الهرم إلى..» في 2022، فيما تلتقي للمرة الثانية مع المخرج البحريني علي العلي بعد مسلسل «ملح وسمرة» العام الماضي.

وفي مسلسلها الرمضاني الجديد، الذي يندرج ضمن خانة الدراما الاجتماعية العائلية التي لا تخلو من الكوميديا الخفيفة، يبدو أن هدى حسين، مقارنة بالسابق، أقدمت على تجربة شخصية جديدة، متشعبة التفاصيل ومركبة الخطوط، تعيش من خلالها جملة من التقلبات النفسية والعاطفية التي تزيدها أحداث حياتها وأزماتها المتوالية، ضراوة وتشابكاً، عبر شخصية مديرة مدرسة تعيش حياة سعيدة وهادئة على الصعيدين المهني والعائلي، لكن الأمور تنقلب رأساً على عقب في سلسلة متوالية من الأحداث التي يغلب عليها طابع التشويق والكوميديا الراقية في ظل الحديث عن تعدد الزوجات في هذا العمل الرمضاني الجديد الذي يشي بمفاجآت كبرى ومتابعات واسعة.

خبرة طويلة

في الوقت الذي لا يختلف أحد على الأداء المتميز للنجمة الكويتية الذي يرتكز على قدرتها الفنية الواضحة وخبرتها الطويلة في المجال، ما يجعلها قادرة على تطويعه ليتناغم بشكل واضح مع أداء نخبة من نجوم الشاشة الخليجية هذه المرة، ومن بينهم: سحر حسين، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، نور الغندور، ليلى عبدالله، لولوة الملا، نور الشيخ، خالد الشاعر، زينب بهمن، دعاء عبدالله، ضاري عبدالرضا، ناصر الدوسري وصولاً لنجمي الدراما المصرية ماجد المصري وآيتن عامر اللذين يحطان الرحال في الدراما الخليجية ليتشاركا لأول مرة التجربة مع عدد من نجوم الخليج.

حضور لافت

وتعد هدى حسين، التي سطع نجمها وبشكل مطرد في العديد من الأعمال الرمضانية، إحدى أهم نجمات الخليج العربي في مجال الدراما، وذلك بعد أن نجحت منذ انطلاقتها في تقديم عشرات الأعمال اللافتة سواء على شاشة التلفزيون أو على خشبة المسرح وأثير الإذاعة، ليتجاوز رصيدها الفني إلى اليوم ما يزيد على 70 عملاً تلفزيونياً، وأكثر من 50 مسرحية، وما يقارب 30 عملاً إذاعياً، إلى جانب مشاركتها في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية الناجحة التي لم تُمح من ذاكرة الجمهور.

وتعتبر هدى حسين من أبرز الوجوه التلفزيونية التي ارتبطت إطلالاتها بالشهر الكريم في دراما الخليج، إذ تابعها الجمهور في أعمال شهيرة مثل: «من شارع الهرم إلى..»، «ست الحسن»، «ملح وسمرة»، «بسمة منال»، «علمني كيف أنساك»، «الدخيلة»، «أميمة في دار الأيتام»، «فضة قلبها أبيض»، «حياة ثانية»، «إقبال يوم أقبلت»، «عطر الروح»، «غصون في الوحل»، «أمنيات بعيدة»، «شغف»، «الناجية الوحيدة»، «كف ودفوف»، وغيرها من الأعمال، إلى جانب مشاركتها في العديد من الأوبريتات والأعمال المسرحية والغنائية التي حققت نسب مشاهدة عالية ومتابعات لافتة، كما أصدرت ألبومين غنائيين للأطفال في ثمانينات القرن الماضي بمشاركة الفنان عبدالكريم عبدالقادر، والكثير من الأغاني الوطنية، فضلاً عن إنتاج أكثر من عمل فني ناجح.

• هدى حسين تؤدي شخصية متشعبة التفاصيل ومركبة الخطوط، تعيش من خلالها جملة من التقلبات النفسية.