5 نصائــح لصيام صحي يساعد على إذابة الدهون «العنيدة»

يُعدّ شهر رمضان المبارك فرصة مثالية للتخلص من السموم من الجسم، إذ تزيد ساعات الإمساك عن الطعام على 14 ساعة في اليوم، ما يساعد الجسم على إذابة الدهون المتراكمة و«العنيدة»، في حال اتبع المرء نظاماً غذائياً آمناً وصحياً.

وأكّدت الأخصائية في الصحة والتغذية، من «ويلناس باي ديزاين»، الدكتورة لمى النائلي، أن اتباع النظام الغذائي السليم، يسهم في تحقيق الفوائد الصحية للصيام خلال الشهر الفضيل.

وتالياً تقدم الدكتورة لمى خمس نصائح أساسية لاتباعها عند كسر الصيام وعلى وجبة السحور.

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