وثائق «أوبنهايمر» عن القنبلة الذرية.. للبيع

طُرحت في مزاد بالولايات المتحدة وثائق تتناول ابتكار القنبلة الذرية، بينها رسالة موقّعة من روبرت أوبنهايمر، في وقت يحصد فيه فيلم «أوبنهايمر» المتمحور حول مبتكر هذه القنبلة جوائز بالجملة.

ويروي الفيلم الذي أخرجه كريستوفر نولان، سيرة مخترع القنبلة الذرية.

ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد المقام ببوسطن، وثيقة تتناول العملية السرية لاختراع القنبلة الذرية في مختبر «لوس ألاموس» في نيو مكسيكو.

وعُرضت الوثيقة التي تحمل عنوان «تقرير سميث» أمام الصحافة للمرة الأولى في 12 أغسطس 1945، بعد أيام قليلة من استهداف هيروشيما وناغازاكي.

وأشارت دار «آر آر أوكشن هاوس» إلى أن «هذه الوثائق توفر نظرة إلى الرحلة العلمية والإدارية التي أدت إلى ابتكار أحد أقوى الأسلحة البشرية».

ومن بين الموقّعين على الوثائق روبرت أوبنهايمر، وإنريكو فيرمي.