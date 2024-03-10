طلاق ناتالي بورتمان من بنجامان ميلبييه

انفصلت الممثلة الأميركية ناتالي بورتمان، عن مصمم الرقصات الفرنسي بنجامان ميلبييه، بعد زواج استمر نحو 12 عاماً.

وأوضح مصدر قريب من الممثلة أن «إجراءات الطلاق بين بورتمان وميلبييه المتزوجين منذ 2012 أُنجزت الشهر الفائت. وللزوجين طفلان هما (ألف) و(أماليا)».

ويأتي هذا الطلاق بعد أنباء نشرتها الصحف الشعبية في الربيع الفائت عن علاقة عاطفية أخرى لميلبييه.

ونالت ناتالي بورتمان (42 عاماً) جائزة «الأوسكار» لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «بلاك سوان» Black Swan عام 2010، وتعرفت إلى ميلبييه خلال تصويره.

ومن أهمّ أدوارها الأخرى تجسيدها شخصية زوجة الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، في فيلم «جاكي» عام 2016.