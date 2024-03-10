بعد 60 عاماً من وفاتها.. «مارلين مونرو رقمية»

بعد أكثر من 60 عاماً على وفاة مارلين مونرو، يلتقي عشاق ومحبو الأيقونة الأميركية مع نسخة رقمية منها تم إعدادها بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مؤتمر «ساوث باي ساوث وست للتكنولوجيا»، أمس، بمدينة أوستن في ولاية تكساس.

وتطل النسخة الرقمية التي أطلق عليها (ديجيتال مارلين) عبر شاشة كمبيوتر مرتدية قميصاً أسود مع تصفيفة شعرها الأشقر المألوفة، وتتحدث بصوتها الهامس المألوف، كما سيمكنها التعبير عن مشاعرها مثل الابتسامة رداً على تلقي إطراء.

وفي تجربة أجريت حديثاً، حددت ديجيتال مارلين دورها السينمائي المفضل على أنه شخصية (شوجر) في الفيلم الكوميدي (سام لايك إت هوت) «البعض يفضلونها ساخنة» الصادر عام 1959، بعد أن سكتت قليلاً وأطرقت متأملة قبل أن تجيب.