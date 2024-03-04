سيؤول تودع «الكنز الميمون»: لن ننسى الباندا المحبوبة

نظمت حديقة حيوان في كوريا الجنوبية، أمس، حفل وداع للباندا المحبوبة «فو باو»، وهي أول باندا عملاقة تولد في البلاد، قبل عودتها المزمعة إلى الصين.

ونالت «فو باو»، التي يعني اسمها «الكنز الميمون»، إعجاباً كبيراً منذ ولادتها في يوليو 2020 في متنزه إيفرلاند الترفيهي إلى الجنوب من سيؤول مباشرة. ومن المقرر أن تعود الباندا إلى إقليم سيتشوان الصيني الشهر المقبل بعد قضاء شهر في الحجر الصحي.

واصطف آلاف الزوّار متحدين برودة الطقس في الصباح الباكر لحضور حفل الوداع، وأكد كثيرون أنهم سيفتقدون الباندا عند رحيلها.

وقال كانج شير وون، حارس حديقة الحيوان، الذي كان يعتني بالباندا: «إنها غمرته بالمحبة كما كانت سبباً في تعلمه الكثير عن الأنواع المهددة بالانقراض».

وتحظى مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر كانج وهو يعتني بـ«فو باو»، بينما تتشبث به بانتشار واسع في كوريا الجنوبية.

وأضاف: «(فو باو) صديقة لعبت كثيراً من الأدوار.. لقد كانت أول صغير باندا أتعامل معه، قلبي مليء بذكريات معها لن أنساها ما حييت». وولدت «فو باو» من الأم (آي باو - 10 أعوام)، والأب (لي باو - 11 عاماً)، اللذين جاءا في عام 2016 من سيتشوان موطن الباندا العملاقة كجزء من «دبلوماسية الباندا» الصينية. وفي يوليو الماضي، أنجبت «آي باو» توأمين في كوريا الجنوبية.