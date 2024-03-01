سرق حصاناً وحاول إخفاءه في شقته في الطابق الثالث

قبضت الشرطة البولندية على شاب قام بسرقة حصان، ثم حاول إخفاءه في شقته السكنية في الطابق الثالث من مبنى سكني.

وقالت وسائل إعلام محلية أن الشاب الذي يقطن بلدة وجهيرو البولندية، لوحظ من قبل الجيران وهو يحاول قيادة الحصان على درج المبنى السكني باتجاه شقته.

وقام بعدها أحد العابرين باستدعاء الشرطة بعد أن راودته الشكوك بفعل غرابة المشهد.

ولاحقا تم القبض على الشاب الذي يمكن أن يواجه الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة سرقة الحيوان.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لموقع Notes from Polish، إن أحد المارة أبلغ السلطات بما جرى، واحتفظ بالحصان حتى وصولهم، في الوقت الذي فر اللص من مكان الحادث.

وقالت الضابطة أنيتا بوتريكوس لقناة TVN: “قام الرجل ( من المارة) بتأمين الحصان معه، بينما عاد الجاني إلى مكان الحادث بعد فترة واعتقلته الشرطة”.

وتبين لاحقًا أن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا قد سرق الفرس - التي تبلغ قيمتها 15000 زلوتي (3500 يورو) - من مربط محلي. وقال أحد سكان المبنى لقناة TVN: "إنه يعيش في الطابق الثالث، لذا حاول الوصول إلى الطابق الثالث مع هذا الحصان".

ويُزعم أن الجاني، الذي وصفه السكان بأنه "مثير للمشاكل"، قد شوهد حول الإسطبل من قبل وحاول بالفعل سرقة حصان في الماضي.

وقالت المحطة أن الحادثة لا تخلو من عواقب بالنسبة للفرس أيضًا، فعلى الرغم من إعادة الحيوان إلى صاحبه، إلا أنه يعاني من صدمة وفقا لمالكه الذي قال للمحطة التلفزيونية "كان الوضع متوتراً للغاية بالنسبة له، وسيكون أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن يتحسن".