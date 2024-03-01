ديبيكا ورانفير سينغ ينتظران «خبراً سعيداً» في سبتمبر

أعلنت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون وزوجها الممثل رانفير سينغ، نبأ حمل ديبيكا بطفلهما الأول، وذلك بعد تكهنات حول هذا «الخبر السعيد»، خلال حضور الفنانة أخيراً، حفل توزيع جوائز «البافتا».

وذكرت شبكة «إن دي تي في» الهندية، أن الزوجين نشرا صورة عبر تطبيق «إنستغرام» لرسومات تتعلق بالأطفال، وكذلك مستلزمات عن المواليد، كُتب داخلها أن موعد الولادة في سبتمبر المقبل. يذكر أن ديبيكا ورانفير تزوجا عام 2018 بعد علاقة استمرت أعواماً عدة. وكانت قد ظهرت تكهنات، أخيراً، حول حمل ديبيكا بادكون بعد وصولها إلى حفل جوائز «البافتا».

يُشار إلى أن إعلان خبر انتظار النجمين الهنديين لطفلهما الأول، شهد تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حرص كثيرون من محبي ديبيكا ورانفير على تقديم التهاني للزوجين، وتحول اسم نجمي «بوليوود» إلى «تريند» على بعض المنصات التي امتلأت بصور ديبيكا ورانفير.