انتكاسة لـ «أبل».. الشركة تتخلّى عن تصنيع سيارة كهربائية

تخلّت شركة «أبل» عن طموحاتها في تصنيع سيارة كهربائية، لتنهي بذلك مشروعاً شهد تقلّبات عدة منذ 10 سنوات، حسب وسائل إعلام أميركية، أول من أمس.

وكان نحو 2000 موظف في الشركة المصنّعة لهواتف «آيفون» يعملون على هذا المشروع الذي أبقته الشركة طيّ الكتمان، بحسب وكالة «بلومبيرغ» التي كانت أوّل وسيلة إعلامية تورد المعلومة نقلاً عن مصادر لم تذكرها. وسيُعاد تكليف قسم كبير من هؤلاء الموظفين لتصميم ونشر أدوات خاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشكل القرار انتكاسة للشركة، بحسب بلومبيرغ، لأن قيمة المشروع كانت تبلغ «مليارات من الدولارات، وكان من شأنه أن يُدخِل (أبل) إلى قطاع جديد لها».

يشار إلى أن «أبل» كانت قد بدأت العمل على تصنيع سيارة كهربائية في عام 2014، آملة في تصميم سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل ومزوّدة بنظام ملاحة يعمل بالصوت.