كوريا الجنوبية: انخفاض معدل الخصوبة لمستوى قياسي

أظهرت بيانات من كوريا الجنوبية، أمس، انخفاض معدل الخصوبة لمستوى قياسي جديد بلغ 0.65 خلال الربع الرابع من عام 2023، ما يعمّق من المشاكل الديموغرافية في الدولة التي تعاني ارتفاع أعمار سكانها السريع، وانخفاض معدل المواليد.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أن بيانات مركز الإحصاء أظهرت أن متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم سيدة خلال حياتها بلغ 0.65 خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين. وتعد هذه أقل قراءة ربعية لمعدل الخصوبة يتم تسجيلها، كما أنه أقل من معدل 2.1 ولادة لكل سيدة، وهو المعدل اللازم للحفاظ على عدد سكان مستقر من دون الهجرة. كما انخفض معدل الخصوبة الإجمالي بالنسبة لعام 2023 إلى 0.72، مقارنة بـ 0.78 خلال عام 2022.

وقال مسؤول: «يبدو أن انخفاض معدل الخصوبة نجم عن تراجع عدد الزيجات بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا».