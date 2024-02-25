زوجة يحيى الفخراني متضايقة من جمهوره: "بحب أمشي في الشارع بجلابية وشبشب وشعري منكوش"

كشفت زوجة الفنان المصري يحيى الفخراني، عن ضيقها بل وغضبها أحياناً من جمهور زوجها.

وقالت د. الكاتبة لميس جابر أنها لم تكن تغار من معجبات زوجها في بداية مشواره الفني، وتحدثت عن مقدار السعادة التي شعرت بها حين صار الفخراني معروفاً وبدأ الجمهور في الشارع يتعرف عليه. لكن الأزمة -حسب جابر- بدأت معها حينما أصبحت هي أيضاً محطاً للأنظار، وأصبحت حريتها مقيدة. وهو الأمر الذي عرضها للضيق والغضب.

ووصفت جابر خلال برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدّمه الإعلامي شريف عامر سبب غضبها قائلة: "أنا بحب أمشي في الشارع لابسة جلابية وشبشب وشعري منكوش. لكن فوجئت إن الناس بتبص ليا، وفي ناس اتصدمت فبدأت أتضايق. ولكن مكنش في غيرة من المعجبات لأني واثقة في نفسي وفيه".

وقالت لميس: "أنا مبعرفش أكتب عن يحيى الفخراني، وأنا بدأت معاه من أول مسيرته الفنية وأول ما حد عرف يحيى في الشارع كنت مبسوطة أوي".

يُذكر أن الفنان يحيى الفخراني سيشارك في رمضان 2024 من خلال مسلسل يحمل اسم "عتبات البهجة"، وذلك بعد غياب موسمين متتاليين. كانت آخر أعمال الفخراني الرمضانية هي مشاركته في مسلسل "نجيب زاهي زركش" والذي عُرض في موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته، حينها، كل من: أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم. ومن إخراج شادي الفخراني.

مسلسل "عتبات البهجة" الذي يُشارك به الفخراني في دراما رمضان هذا العام مكون من 15 حلقة فقط، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد. وخلال هذا المسلسل يعود الفخراني للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد مرور 17 عاماً على آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

يُذكر أن يحيى الفخراني، يخوض السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "عتبات البهجة"، الذي يعود من خلاله للتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة. ويشارك في بطولته كل من: جومانا مراد، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى وغيرهم من الفنانين.