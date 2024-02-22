البحر يعيد لامرأة محفظتها التي سقطت في الماء قبل 8 أشهر

صُعقت امرأة كانت تمشي مع كلابها على أحد شواطئ كولومبيا البريطانية عندما وجدت بين القمامة التي جرفها المد البحري، محفظتها المفقودة في مياه البحر منذ فترة طويلة.

وقالت مارسي كالاويرت إنها كانت وكلابها على شاطئ الجزيرة النائية حيث تعيش هي وزوجها بالقرب من توفينو عندما رصدت شيئًا مألوفًا في الرمال. وأضافت لـ "CHEK News "أنها توقعت على الفور أن تكون محفظتها تلك الظاهرة بين القمامة البحرية.

وروت كالاويرت، الحادثة المدهشة التي جرت لها على منصة تيك توك، مشيرة أنها أسقطت المحفظة في الماء أثناء صعودها على متن قارب في يونيو 2023.

وقالت لصحيفة "Westerly News""في المكان الذي نعيش فيه، ليس لدينا رصيف وعلينا أن نركب الزورق إلى عوامة المرساة حيث يوجد القارب". وأضافت "كنت أضع محفظتي في جيب مفتوح من حقيبة ظهري، ونسيت أن أقفلها. عندما ذهبت للقفز من العوامة إلى قارب آخر، سمعت دفقة ماء ولكنني افترضت أنها كانت الطريقة التي يتناثر بها الماء حولي." لتكتشف لاحقا أن محفظتها قد وقعت منها.

وبينت المرأة المحظوظة إن المحفظة والنقود والبطاقات والهوية كلها لا تزال في حالة جيدة بشكل ملحوظ بعد ثمانية أشهر من فقدانها في الماء.

وأكدت أن: "الضرر الوحيد هو أن سحاب المحفظة العائدة تآكل فقط".