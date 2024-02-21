أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية.. يتعافى تماماً

قال مؤسس شركة نيورالينك، إيلون ماسك، أول من أمس، إن «أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تماماً على ما يبدو، وأصبح قادراً على التحكم في فأرة كمبيوتر من خلال التفكير».

وأضاف ماسك خلال فعالية مباشرة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «التقدم جيد، ويبدو أن المريض تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها. يستطيع المريض تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير».

وتحاول «نيورالينك» حالياً الحصول على أكبر قدر ممكن من ضغطات زر الفأرة من المريض.

ونجحت الشركة في زرع أول شريحة في دماغ إنسان الشهر الماضي، بعد الحصول على الموافقة بإجراء تجارب بشرية في سبتمبر الماضي.

وتقول «نيورالينك» إن الدراسة تستعين بروبوت لإدخال ما يعرف بواجهة الدماغ والكمبيوتر جراحياً في المنطقة المسؤولة عن التحكم في الحركة في الدماغ، مضيفة أن الهدف المبدئي هو تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الفأرة أو لوحة المفاتيح من خلال التفكير.