مفاجئة مقرفة تجبر طائرة ركاب على الهبوط الاضطراري

أفادت وسائل إعلام هولندية بأن طائرة عابرة للأطلسي من أمستردام إلى ديترويت اضطرت للعودة، بينما كانت تمر فوق إنجلترا بعدما سقطت ديدان من مقصورة الأمتعة العلوية على الركاب أسفلها.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (ايه ان بي) عن أحد الركاب يدعى فيليب شوت إن الديدان بدأت تسقط بعد حوالي ساعة من التحليق أمس الأربعاء. وكانت الديدان موضوعة في حقيبة تحتوي على سمك متعفن.

واعتذرت شركة "دلتا أيرلاينز" للركاب على ما وصفته بـ"حقيبة يد مملوءة بطريقة غير ملائمة"، بحسب ما نقله موقع "يو.إس.ايه. توداي". وأضافت الشركة أن الطائرة عادت وجرى وضع الركاب على الرحلة التالية المتاحة. وجرى استبعاد الطائرة من الخدمة لتنظيفها.

وقال شوت إنه كان يجلس مباشرة بجانب المرأة التي سقطت عليها الديدان. وأضاف لوكالة الأنباء الهولندية "رأيتها في مرحلة من المراحل وهي تمسح الديدان عن مقعدها بورقة. لقد كانت مصدومة للغاية".

ثم أبلغ هو والمرأة طاقم الطائرة الذي حدد موقع الحقيبة ووضعها في كيس بلاستيكي. وقال شوت إن الركاب استخدموا أنوار الهواتف المحمولة لتفتيش الطائرة عن ديدان أخرى.

وقال راكب آخر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه جرى إعطاء الركاب تعويض عبارة عن ثمانية آلاف ميل جوي وغرفة فندقية بالإضافة لقسيمة وجبة بقيمة 30 دولار حال تأخروا لما بعد منتصف الليل.