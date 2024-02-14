يسرق طائرة ويتركها بأحد شواطئ كاليفورنيا !

استدعت السلطات الأميركية رجلا متهما بسرقة طائرة صغيرة من إحدى مطارات سان فرانسيسكو، ثم تركها بأحد شواطئ هاف مون باي، على ساحل كاليفورنيا جنوب سان فرانسيسكو، أمس.

ولم يعترف لويز جوستافو ايريس الذي يبلغ 50 عاما من العمر، بالتهمة أمس، خلال جلسة استماع أخذت منحى غير متوقع عندما طلب الرجل أن يمثل نفسه في القضية. ولكن القاضي رفض الطلب، قائلا إن الرجل ليس مؤهلا لذلك.

وظل ايريس محتجزا حتى مساء الثلاثاء في سجن مقاطع سان ماتيو بكفالة قدرها 10 آلاف دولار.

ويواجه ايريس أيضا ثلاث جنايات بحيازة معلومات تخص ثلاثة أشخاص آخرين بعدما قالت السلطات إنها عثرت على بطاقات هوية ومعلومات شخصية من ثلاثة أشخاص آخرين في حقيبة ظهره.

وتأتي الاتهامات بعد أقل من أسبوع من تلقي السلطات تقريرا استثنائيا مساء يوم الخميس الماضي بوجود طائرة صغيرة تقوم بهبوط اضطراري بالقرب من شاطئ هاف مون باي، أو به.