أمسية سينمائية مجانية في مكتبة محمد بن راشد

تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، يوم الجمعة 16 فبراير الجاري بالمسرح الداخلي، أمسية سينمائية مميزة، حيث ستقدم لجمهورها مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة.

وتشمل قائمة الأفلام التي ستعرض في مسرح المكتبة فيلم «زفّة» للمخرج أحمد سمير، وفيلم «سحابة داكنة» لكيفين جورج، كما تضم القائمة، فيلم «شظايا ثورة» للمخرج سهند سرحدي، وفيلم «في الفناء الكبير داخل جيب صغير» للمخرج الياباني يوكي يوكا، إضافة إلى فيلم «سارة» لعلاء أبوفراج.

وفي ختام الأمسية، سيقدم المخرج السينمائي ومؤسس شركة «سينيوليو» نواف الجناحي، جلسة نقاشية، حيث سيسلط الضوء على الأفلام الخمسة المعروضة في الأمسية، والأفكار الرئيسة التي تجسدها، ودورها وتأثيرها في الساحة الفنية المحلية والعالمية.

ومن المتوقع أن تستقطب الأمسية السينمائية عدداً كبيراً من عشاق السينما والثقافة، الأمر الذي يعكس دور المكتبة كمركز ثقافي رائد يسعى لإثراء الحياة الثقافية والفكرية والإبداعية في المجتمع.