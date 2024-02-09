وفاة المايسترو الياباني سيجي أوزاوا عن 88 عاما بسبب فشل القلب

توفي المايسترو الياباني الشهير سيجي أوزاوا عن سن 88 عاما، بسبب فشل القلب، حسبما نقلت وسائل إعلام يابانية عن مدير أعماله.



وفارق أوزاوا، المدير الموسيقي الأسبق لدار أوبرا فيينا، الحياة في منزله بطوكيو في السادس من فبراير.



وقاد المايسترو، الذي كان يوصف بأن لديه "طاقة حيوية" و "المايسترو صاحب المئة ألف فولت" عددا قليلا نسبيا من الأعمال الأوبرالية خلال حياته العملية، لكن بنجاح هائل.



وكان ينظر إلى أوزاوا باعتباره يضع معايير جديدة للتألق النغمي خلال توليه منصب قائد أوركسترا بوسطن السيمفوني من 1973 إلى 2002. كما اشتهر بعدد أعماله الكبير.



ولاحقا كرس جهوده لخدمة دار أوبرا فيينا عندما تولى إدارتها، ليظهر براعة ملحوظة في قيادة الأعمال الموسيقية من موتسارت إلى كرينيك.