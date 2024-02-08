«دبي للموضة».. تصاميم فاخرة تحتفي بالحياة والربيع

واصل أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، فعالياته بحضور المئات من خبراء قطاع الأزياء العالمي، وشهد اليوم الثاني برنامجاً حافلاً من عروض الأزياء والشراكات وفعاليات الإطلاق لعلامات عدة.

وخطفت تشكيلة «La Terre» من «Maison Sara Chraibi»، التي أطلقتها خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس لموسم ربيع وصيف 2024، الأضواء في اليوم الثاني من أسبوع دبي للموضة، وتستمد المجموعة إلهامها من شكل الأرض وتفاصيلها الدقيقة، بما في ذلك الشقوق الأرضية والرواسب الملونة والعروق البارزة والتداخلات الغنية، إذ تبرز تدرجات الألوان الترابية، بداية من الأصفر المائل للبني، والبني المائل للأحمر، وصولاً إلى الأرجواني الداكن التي تتداخل مع ألوان الذهبي والبرونزي والنحاسي.

وحرصت العلامة على الالتزام بموضوع العرض، من خلال إدخال ألوان الأخضر والأزرق المائي إلى قطع التشكيلة، تعبيراً عن احتفائها بجوهر الحياة على الأرض. وتميزت القطع بتفاصيل متقنة الصنع تمثلت في التطريزات والإكسسوارات الغنية التي أضفت طابعاً من القوة والتجدد على التشكيلة بشكلٍ عام.

واحتفلت علامة «Mrs. Keepa»، أحد أعضاء لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة، بإطلاق مجموعتها لموسم ربيع وصيف 2024، بالتعاون مع دار «سوذبيز» للمزادات في دبي. وتضمنت المجموعة تصاميم فاخرة مستوحاة من شكل وملمس وحركة المخلوقات البحرية، بما في ذلك المظهر الرقيق لزنابق البحر والحركة الانسيابية لقناديل البحر. واستمدت التشكيلة إلهامها من موضوع الهرب من الواقع. وتعدّ تشكيلة «La Nuit» نقلة نوعية في أسلوب علامة «Anaya»، إذ تتنوع من التفاصيل الجمالية الناعمة والمرهفة، إلى التصاميم الجريئة التي تعكس شخصية المرأة العصرية القوية. وتستمد المجموعة إلهامها من إطلالات أيقونات الموضة في فترة ما بعد الحرب في خمسينات القرن الماضي. ورافق العرض اختيارات الموسيقى الكلاسيكية لفرانكي فالي، وفرقة ذا فلامينغوز، لتستكمل أجواء الحنين إلى تلك الفترة الذهبية بالصوت والصورة.

واعتمدت علامة «Anaya» إطلالات أحادية اللون بتدرجات الأسود والأبيض والبيج والأخضر والأحمر الساطع. كما تميزت المجموعة بتصاميم فريدة مزينة بأشكال ثلاثية الأبعاد، مستوحاة من عالم النبات وتفاصيل الثنيات، بالإضافة إلى اعتماد التصاميم الضيقة عند الخصر والأربطة الناعمة المطرزة والأكمام كبيرة الحجم مع تصميم الرداء الطويل والترتر اللامع.

زهور متفتحة

حملت المجموعة الجديدة لعلامة «Humariff» توقيع المصممة تمام هوماريف، بالتعاون مع الطالبتين في أكاديمية هوماريف أمينة ناريمان وزارا خودي. واستمدت المجموعة إلهامها من ظاهرة السراب الصحراوي، وعكست جمال الطبيعة في الفصول المختلفة، من خلال استخدام تصاميم الزهور المتفتحة، بالإضافة إلى أحجار الراين والخرز والترتر.