مكتوم بن محمد: ثقة المؤسسات المالية العالمية بدبي تعكس نجاح رؤيتنا الاقتصادية

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، رونالد أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت» (State Street) العالمية، الرائدة في مجال الخدمات المالية وإدارة الاستثمارات والأصول.

وأشار سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي عُقد في مكتب سموّه، إلى نجاح دولة الإمارات في بناء منظومة مالية عالمية المستوى، تتيح لمؤسسات الأعمال من حول العالم توسيع نطاق عملياتها، وتطوير قدرات جديدة، والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وما وراءها.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ثقة المؤسسات المالية العالمية بدبي تعكس نجاح رؤيتنا الاقتصادية، وقدرتنا على توفير بيئة تدعم نمو الأعمال وتفتح أمامها أسواقاً وفرصاً جديدة».

وأضاف سموّه: «التقيت السيد رونالد أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (ستيت ستريت)، الرائدة في مجال الخدمات المالية وإدارة الاستثمارات والأصول، وبحثنا تطورات أعمال الشركة في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون في إدارة الاستثمارات والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، ونقل الخبرات، وتوفير فرص نوعية لكوادرنا الوطنية».

وتابع سموّه: «نسعى أن تظل دبي في صدارة المساهمين في إعادة تشكيل الخدمات المالية عبر التقنيات الحديثة في العالم، ونواصل بناء شراكات تعزّز تنافسية قطاعنا المالي، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية».

وتناول اللقاء - الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة - دور البنية التحتية المتطورة في الدولة، والخدمات الداعمة للأعمال، والبيئة التنظيمية المرنة والمتقدمة، وتوفُر الكفاءات المتخصصة، في تعزيز فرص توسُّع المؤسسات المالية العالمية، ودعم نموها على المديين القريب والبعيد.

كما تم استعراض أهداف شركة «ستيت ستريت» العريقة نحو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، بما يسهم في توفير فرص عمل نوعية، لاسيما للكوادر الوطنية، والتعاون في تعزيز القدرات المحلية ونقل الخبرات في مجالات إدارة الاستثمار، والخدمات والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والقطاعات التي تسهم في إعادة تشكيل الخدمات المالية بفضل التقنيات الناشئة، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، ومن أهمها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

يُشار إلى أن «ستيت ستريت» تتمتع بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 230 عاماً، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، تشمل إدارة الاستثمار والأصول، والأبحاث، والتداول. وبلغ حجم الأصول التي تتولى الشركة حفظها أو إدارتها 59.2 تريليون دولار، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2026، بينما بلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارتها 6.3 تريليونات دولار، وقد حققت الشركة إيرادات سنوية قياسية بلغت نحو 14 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تجاوزت 7% مقارنة بعام 2024.

وتُعدّ ذراعها لإدارة الاستثمارات: «ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات»، رابع أكبر جهة لإدارة الأصول على مستوى العالم، فيما تباشر «ستيت ستريت» أعمالها في أكثر من 100 سوق، ويُقدّر عدد العاملين فيها بنحو 51 ألف موظف حول العالم، كما تتمتع الشركة بحضور راسخ في دولة الإمارات، يشمل مكتباً لإدارة الاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري.