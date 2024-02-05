هندي يقتل ابن شقيقه ويجرح والدته بفأس .. والسبب غريب جدأ

ارتكب رجل هندي جريمة مروعة بقتل ابن شقيقه البالغ من العمر 5 سنوات، في عمل انتقامي من والدته التي أصيبت بجروح خطيرة خلال الهجوم.

المتهم، رملا كول، ، 30 عاماً، طلب تبغًا من زوجة شقيقه، وعندما رفضت، بحجة عدم امتلاكها أي مخزون منه. اقتحم منزلهم وهاجم الطفل بفأس، مؤديًا إلى وفاته،

وكشف متحدث باسم الشرطة، أن زوجة شقيق المتهم تتلقى العلاج في المستشفى من إصابتها بالغة الخطورة، فيما تم توجيه عدة اتهامات إلى رملا كول من بينها القتل، تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة.