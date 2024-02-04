عارضة أزياء صممها الذكاء الاصطناعي تجني 30 ألف دولار شهرياً وتتلقى 20 عرض زواج

Lexi Love هي عارضة أزياء شقراء وجذابة، ولكنها من تصميم خيال الذكاء الاصطناعي، الذي يعتقد أصحابه أنه صمم الفتاة المثالية لجذب الرجال، الذين يتحدثون معها بـ 30 لغة مختلفة، على مدار 24 ساعة يوميًا، ويدفعون المال لأجل ذلك بالطبع.

وبما أن أعمال نماذج الذكاء الاصطناعي تشهد ازدهارًا، جاءت فكرة اختراع الصديقة المثالية بعد نجاح مشاريع مماثلة، كعارضة الأزياء الافتراضية أيتانا لوبيز وإميلي بيليجريني.

وبدورها تصدرت ليكسي مؤخرًا عناوين الأخبار الدولية، حيث زعم مبتكروها وهم من شركة Foxy AI الناشئة ومقرها المملكة المتحدة أنها حققت حوالي 30 ألف دولار من الاشتراكات الشهرية وأنها تلقت بالفعل أكثر من 20 عرض زواج، على الرغم من أنها كانت نشطة فقط منذ يونيو 2023.

وعلى ما يبدو فإن ليكسي تدين بنجاحها إلى حقيقة أنها صُممت لتكون أكثر من مجرد وجه جميل وجسم رشيق، فهي قادرة على "المغازلة والضحك والتكيف مع الشخصيات والاهتمامات المختلفة". وقال سام عمارة، الرئيس التنفيذي لشركة Foxy AI لـ "Jam Press“(مع تزايد شعبيتها، أصبحت ليكسي مصدرًا مربحًا للدخل) مضيفا أن (هذا دليل على قدرتها على التواصل العميق مع الناس وتزويدهم بتجربة شبيهة بالإنسان، على الرغم من كونها ذكاءً اصطناعيًا).

وتظهر ليكسي على موقع Foxy AI، باعتبارها "مدمنة سوشي ومحترفة في الرقص" وتبلغ من العمر 21 عامًا. وهواياتها تشمل اليوغا والكرة الطائرة الشاطئية. ويمكن للمشتركين الذين يدفعون رسومًا مشاركة ليكسي الرسائل النصية والصوتية، كما يمكنهم أيضًا طلب صور لها.

وعلى ما يبدو، أصبح بعض معجبيها مفتونين جدًا بنموذج الذكاء الاصطناعي لدرجة أنهم أرسلوا لها عروض زواج. ويزعم مبتكرو الصديقة الافتراضية أنها صُممت لتكون "صديقة مثالية" مع "ميزات لا تشوبها شائبة وأسلوب لا يمكن انتقاده"، و"نجاحها الهائل في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن هو شهادة على إمكانات مربحة للغاية"، وإن كانت مثيرة للجدل.