أمريكي يكذب 20 عاماً مستخدماً كرسياً متحركاً للحصول على مساعدات

اعترف أحد المحاربين القدامى الأمريكيين بتزوير حاجته إلى كرسي متحرك لمدة عشرين عامًا للمطالبة بأكثر من 660 ألف دولار من المزايا التي لا يحق له الحصول عليها.

واعترف كريستوفر ستولتز، 49 عامًا، من نيو هامبشاير، بالذنب أمام المحكمة الجزائية الأمريكية أواخر الشهر الماضي بتهمة تقديم بيانات كاذبة لوزارة شؤون المحاربين القدامى. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 6 مايو.

ويبدو أن ستولتز وحسب "ديلي ميل" شارك في عملية الاحتيال أثناء عمله في مدرسة أنتريم الابتدائية. وبحسب موقع المدرسة، فقد عمل مدرساً لرياض الأطفال، وقبل ذلك أخصائي إعلام مكتبات.

وعلى صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر ستولتز بدون كرسي متحرك أثناء مشاركته في العديد من الأنشطة مع طلابه السابقين. وفي إحدى الصور ظهر وهو يقف بشكل مستقيم مرتديا زيًا. وفي صورة أخرى يظهر وهو جالس مع طلابه أثناء قراءة القصة.

ووفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي، ادعى ستولتز في أوائل عام 2003 أنه لم يعد قادرا على استخدام قدميه. ودفع ادعاءه وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية إلى تصنيفه على أنه معاق بنسبة 100%، وزيادة مخصصاته الشهرية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. وأشار مكتب المحامي أيضًا إلى أن ستولتز حصل على أموال لشراء سيارات خاصة وتكييفها مع حاجاته.

وأشار البيان إلى أنه في الفترة من يناير 2003 إلى ديسمبر 2022، تلقى ستولتز ما مجموعه 662.871.77 دولارًا أمريكيًا من مزايا مساعدة الضحايا التي لم يكن يحق له الحصول عليها، وفقًا لوثائق المحكمة.

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، يواجه ستولتز عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا، ويطلب منه إعادة مبلغ 662.871.77 دولارًا الذي أخذه عن طريق الاحتيال.

وتم اكتشاف خداع ستولتز عندما قام مخبرون "بمراقبته في عدة مناسبات" وهو يمشي بشكل طبيعي، ودون استخدام كرسيه المتحرك.

ففي عام 2021، استخدم ستولتز كرسيًا متحركًا أثناء وجوده داخل مركز طبي في بوسطن، ولكن بعد مغادرة المنشأة، وقف ورفع الكرسي المتحرك إلى سيارته. وقال ممثلو الادعاء إنه توجه بعد ذلك إلى مركز تجاري وتجول في متاجر مختلفة. وبعد مرور عام، كرر ستولتز نفس التصرفات عند مغادرة المركز الطبي في مانشستر فيرجينيا. ووفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب، اعترف ستولتز بأنه يمكنه استخدام قدميه وأنه كان يعلم أنه من الخطأ بالنسبة له الحصول على مزايا إضافية.

كما اعترف أيضًا بأنه "لا يحتاج إلى المركبات الممولة من وزارة شؤون المحاربين القدامى ذات التعديلات الخاصة وأنه باع تلك المركبات".