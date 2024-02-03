تقرير بريطاني عن أغرب الأشياء التي يجدها السباكون في أنابيب المياه المسدودة

وجدت دراسة استقصائية قامت بها إحدى الشركات بالتعاون مع عدد كبير من السباكين في بريطانيا أن بعض العناصر الأكثر غرابة التي تمت إزالتها من الأنابيب تشمل على سبيل المثال خيمة لشخصين وألعاب ليغو وحتى أنبوب آخر يسد أنبوبا أكبر.

وقامت شركة Wavin UK، إحدى أكبر الشركات المصنعة والموزعة لأنابيب الصرف البلاستيكية في بريطانيا، باستطلاع رأي السباكين في البلاد من أجل تقريرها السنوي عن حالة الأمة.

ووجدت بعد الاستقصاء بعض العناصر الأكثر غرابة التي تمت إزالتها من الأنابيب بواسطة السباكين والتي من بينها كانت خيمة لشخصين مع كيس نوم، وقطع ليغو بلاستيكية، ولعبة بطة مطاطية، وجوارب، وأسنانا، وعظام ديك رومي، وكرنب، وموز، وحتى أنبوبا عالقا داخل أنبوب آخر.

ونقل موقع HVP المختص بهذا النوع من الأعمال عن متحدث باسم الشركة إن 59% من السباكين الذين استجابوا للاستطلاع أفادوا بأنهم اضطروا إلى التخلي عن وظائفهم بسبب عبء العمل الكبير بشكل غير عادي، لذا فإن نتائج التقرير يمكن أن تكون بمثابة تحذير للبريطانيين لتجنب أية انسدادات محتملة في أنابيب الصرف لديهم.

بدورها قالت كيلي-آن جرين، وهي سباكة مقيمة في الشمال الغربي: "لقد رأيت كل أنواع الأشياء الغريبة والرائعة التي تسد الأنابيب - كل شيء من عيدان تناول الطعام إلى الخس! " وحذرت " من المهم حقًا التفكير مرتين قبل غسل شيء ما. لأنه يمكن أن يسبب أضرارًا طويلة المدى لأنظمة السباكة."