ملحمة يابانية غريبة من نوعها: طابور انتظار لـ 43 عاماً للحصول على طلبك (صور)

إذا طلبت علبة من كروكيت لحم كوبي البقري المجمد من Asahiya، وهو محل جزارة تديره عائلة في مدينة تاكاساجو في محافظة هيوغو غرب اليابان، فسوف يستغرق الأمر 43 عامًا أخرى قبل أن تتلقى طلبك.

إذ تأسست شركة Asahiya في عام 1926، وكانت تبيع منتجات اللحوم من مقاطعة هيوغو - بما في ذلك لحوم البقر في كوبي - لعقود من الزمن قبل إضافة كروكيت لحم البقر إلى الرفوف في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية.

ولكن لم يكن حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن أصبحت فطائر البطاطس المقلية ولحم البقر ضجة كبيرة على الإنترنت، مما أدى إلى الانتظار الطويل الذي يواجهه المشترون الآن.

وتحدثت CNN Travel مع شيجيرو نيتا، مالك الجيل الثالث للشركة، في عام 2022. وفي ذلك الوقت، كان انتظار الكروكيت يتطلب 30 عامًا فقط.

وتعتبر "كروكيت إكستريم" المرغوب فيه للغاية واحدة من أربعة أنواع من كروكيت لحم البقر كوبي المتوفرة في أساهيا. وفي حال كان لا يمكنك الانتظار ما يقرب من أربعة عقود فإن لدى المتجر حاليا Premier Kobe Beef Croquettes بقائمة انتظار أكثر قبولًا لمدة أربع سنوات.

وقال نيتا: "لقد بدأنا بيع منتجاتنا من خلال التسوق عبر الإنترنت في عام 1999". "في ذلك الوقت، قدمنا ​​الكروكيت المتطرف كتجربة." ولكن بعد تجربة التجارة الإلكترونية لبضع سنوات، أدرك أن العملاء كانوا مترددين في دفع مبلغ كبير مقابل لحوم البقر الممتازة عبر الإنترنت. وذلك عندها اتخذ قرارا جريئا. وأوضح نيتا، "لقد قمنا ببيع قطع كروكيت إكستريم بسعر 270 ين يابانيًا (1.80 دولارًا أمريكيًا) للقطعة الواحدة... وتكلفة لحم البقر فيها وحدها حوالي 400 ين ياباني (2.70 دولارًا أمريكيًا) للقطعة الواحدة". "لقد صنعنا كروكيت لذيذ وبأسعار معقولة، كاستراتيجية لجعل العملاء يستمتعون بالكروكيت ثم يشترون لحم كوبي البقري بعد المحاولة الأولى."

وللحد من الخسارة المالية في البداية، لم تنتج Asahiya سوى 200 قطعة كروكيت في مطبخها الخاص بجوار متجرها كل أسبوع. ويتم تحضير المنتجات طازجة يوميًا بدون مواد حافظة ومن المصدر مباشرة وتشمل المكونات لحم البقر كوبي البالغ من العمر ثلاث سنوات والمصنف A5 والبطاطس التي يتم الحصول عليها من مزرعة محلية. وقال نيتا إنه شجع المزرعة على استخدام روث البقر لزراعة البطاطس، ليتم بعد ذلك تغذية سيقان البطاطس للأبقار، مما يؤدي إلى إنشاء دورة غذائية. وفي نهاية المطاف، لفت مفهومه الفريد انتباه السكان المحليين ووسائل الإعلام. عندما صدر تقرير عن كروكيت أساهيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفعت شعبيتها بشكل كبير.

"لقد توقفنا عن بيعها في عام 2016 لأن مدة الانتظار أصبحت أكثر من 14 عامًا. وقال نيتا: "كنا نفكر في إيقاف الطلبات، ولكن تلقينا العديد من المكالمات التي تطلب الاستمرار في تقديمها".

استأنفت شركة Asahiya قبول طلبات شراء هذه الكروكيت في عام 2017 ولكنها رفعت سعرها.

"في ذلك الوقت، قمنا برفع السعر إلى 500 ين ياباني (3.40 دولارًا) - 540 ين يابانيًا (3.65 دولارًا) مع ضريبة الاستهلاك. ولكن منذ بدء تصدير لحوم البقر في كوبي، تضاعفت أسعار لحوم البقر، وبالتالي فإن حقيقة أن إنتاج الكروكيت يسبب عجزًا لم يتغير،" قال نيتا. كما تم زيادة الإنتاج من 200 قطعة كروكيت أسبوعيًا إلى 200 قطعة يوميًا.

"في الواقع، أصبحت منتجات Extreme Croquettes أكثر شعبية من المنتجات الأخرى"، قال نيتا ضاحكًا من فكرته التجارية التي تخسر المال.

"وأضاف " نسمع أنه ينبغي علينا توظيف المزيد من الأشخاص وصنع الكروكيت بسرعة أكبر، ولكن أعتقد أنه لا يوجد صاحب متجر يعين موظفين وينتج المزيد لتحقيق المزيد من العجز... أشعر بالأسف لجعلهم ينتظرون. أريد أن أصنع الكروكيت بسرعة وأرسله في أسرع وقت ممكن، ولكن إذا فعلت ذلك، فسوف يفلس المتجر. ولحسن الحظ، قال نيتا إن حوالي نصف الأشخاص الذين يجربون الكروكيت ينتهي بهم الأمر بطلب لحم كوبي البقري، لذا فهي استراتيجية تسويقية سليمة. ويبلغ سعر كل صندوق من صناديق Extreme Croquettes، التي تحتوي على خمس قطع، 2700 ين ياباني (18.20 دولارًا).

ويعتقد صاحب المتجر أنه من خلال السماح لمزيد من الناس بالاستمتاع بلحم كوبي البقري، يأمل أن تساعد شهرة هذه الكروكيت في تعزيز الصناعة المحلية.