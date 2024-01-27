تشكيلة Max Mara.. بإطلالات أنيقة

تستحضر تشكيلة Max Mara بلمساتها المميزة الحقول العشبية الكثيفة لحدائق الريف الإنجليزي وسط سحر شهر يونيو الخلاب، حيث تجد نقشات الزهور التي صممت بإطلالات أنيقة تغمر من الرأس إلى أخمص القدمين.

وتتجسّد فخامة أناقة القطع ببساطتها وعفويتها من خلال مزيج من الرقي والرقة، حيث تتمتع تصاميم الفساتين والسترات والقفاطين والسراويل الطويلة بملمس ناعم وجاذبية مفعمة بالأنوثة، إذ تتموج الفساتين الفضفاضة الملامسة للأرضية بأنوثة طاغية، أو بخصر مشدود، تخلق طيات ناعمة ومنسدلة. وتوفر البيجاما المكونة من قطعتين حلاً بسيطاً ومريحاً للفترات الصباحية أو المسائية. وينصب التركيز على التفاصيل الدقيقة، إذ تعتبر الدرزات المتباينة والأزرار المتقنة المرصعة والتطريز اليدوي الاستثنائي، بمثابة اللمسات النهائية لإطلالة تناسب أي مناسبة.

أما الأوشحة الحريرية المصنوعة من نسيج قطني طويل والأحذية الجلدية بطبعات الأزهار الدقيقة والتصميمات البارزة والمزينة باللوجو فتكمل الصورة البديعة. علاوة على حقيبة كلاتش التي تخاطب الوجدان وتمنح سمتاً متفرداً وتعطي الفستان ألقاً خاصاً.

وتمزج نقشات الزهور المنعشة بنفحات الروح المبهجة والألوان الزاهية المبهرة بعبق الأمسيات الخاصة، سواء كانت مطبوعة أو عادية، وفي حديقة الورود تتموج الظلال بدرجات مترعة بالدهشة، وتتفاوت الألوان في التشكيلة بين الصفراء والبرتقالية الزاهية والأرجواني النابض بالحياة والوردي الفاتح اللطيف.