أين تذهب .. «ثياتر أوف ديجيتال آرت» دبي يستضيف «من مونيه إلى كاندينسكي»

يستضيف مسرح ثياتر أوف ديجيتال آرت في دبي معرض «من مونيه إلى كاندينسكي»، الذي يتيح لجميع عشاق الثقافة والفنون فرصة التعرف إلى التاريخ الغني للفن.

ويضم المعرض أعمالاً لأبرز الفنانين العالميين، بمن فيهم فان غوخ ومونيه وسورا وكلي ومونش وسيزان وديلوناي وكاندينسكي، ويوفر للزوار عرضاً بانورامياً للأعمال البارزة خلال تلك الحقبة، حيث يتجاوز الأساليب التقليدية لعرض الأعمال الفنية ليقدم تجربة بصرية معاصرة لا مثيل لها.

وتعرض اللوحات الاستثنائية طريقة الرسم الخاصة بكل فنان والألوان المميزة التي تكشف عن قصص الأعمال الفريدة، ما يمنح الزوار فرصة التفكير في الرسائل الكامنة والتعرف إلى الأثر الكبير الذي تركته تلك الأعمال المميزة في عالم الفن.

ويحتفي المعرض بالفنانين الذين شكلوا العامل الأساسي للنهضة الفنية من خلال عرض أعمالٍ تعيد إحياء إرثهم الغني، وتعكس أفكارهم التي أسهمت في تغيير الواقع في وقتهم.

ويدعو مسرح ثياتر أوف ديجيتال آرت الزوار للاستفادة من الفرصة المثالية للتعرف إلى تاريخ الفن واستكشاف روعة اللوحات وفهم معانيها ورسائلها في المعرض الذي يُستمر حتى 31 الجاري.