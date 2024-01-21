«الظفرة».. وجهة أولى لمزاينات الإبل ومنصة عالمية للتراث

انطلقت، صباح أمس، فعاليات ومسابقات المحطة الختامية من مهرجان الظفرة بدورته الـ17 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، متضمنة 13 مسابقة رئيسة، خُصصت لها 2597 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 57 مليوناً و810 آلاف درهم، موزعة على 206 أشواط تستمر منافساتها حتى الثامن من فبراير المقبل، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وبدأت منذ ساعات الصباح الباكر قوافل الإبل من الإمارات ودول الخليج العربي بالدخول إلى شبوك المبيت، للمشاركة في أشواط الحقايق الشركاء والشوط الرئيس تلاد 1 وشوط تلاد 2 للمحليات والمجاهيم لأبناء القبائل، والتي خصصت لها 60 جائزة قيمة موزعة على ستة أشواط.

وتدخل صباح اليوم الإبل المشاركة في أشواط الحقايق لأبناء القبائل محليات ومجاهيم (تلاد 3، تلاد 4، تلاد 5)، إذ تشهد أشواط الحقايق منافسات تمتد لنحو أربعة أيام، خُصص لها 24 شوطاً (شوط إبل المحليات لأصحاب السمو الشيوخ، 10 أشواط للمحليات، 10 أشواط للمجاهيم، شوطا المهجنات الأصايل، وشوط الوضح)، إضافة إلى شوط إبل المجاهيم لأصحاب السمو الشيوخ (مفرودة – حقة).