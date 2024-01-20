عمرو دياب في القرية العالمية.. حضور جماهيري غير مسبوق

وسط حضور جماهيري ضخم وغير مسبوق، أحيا الفنان عمرو دياب حفله الغنائي في القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة. وتألق عمرو دياب الملقب بالهضبة في هذا الحفل الذي ظهر فيه بإطلالة شبابية، ليقدم للجمهور مجموعة من أغنياته الحديثة وكذلك القديمة المحفورة في ذاكرة عشاقه. ويأتي هذا الحفل ليكون الأحدث ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تقدمها القرية العالمية في موسمها الـ28 الذي تحتضن خلاله أروع الفعاليات الترفيهية والغنائية من جميع أنحاء العالم في قلب دبي، لتتيح للملايين من ضيوفها تجارب ثقافية متنوّعة وفريدة من نوعها.

وعلى وقع موسيقى «يا أنا يا لأ» أطل النجم المصري، بعد أن سبق دخوله على المسرح عرض فيديو يختصر رحلته الغنائية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، حيث عرض الفيديو أجمل الأغنيات التي قدمها والمحطات الأبرز في بداية مشواره الفني. وعبر الفنان عمرو دياب عن سعادته لإحياء الحفل الغنائي الثاني في القرية العالمية، وقال: «سعيد بوجودي في القرية العالمية للمرة الثانية، وأشكر كل المنظمين والقائمين على تنظيم الحفل ورعايته، وأتمنى لكم الاستمتاع».

وعكس الحفل الذي امتد إلى ما يقارب الساعة ونصف الساعة، مسيرة عمرو دياب الحافلة بالتجديد والتنويع، وتألق بحضوره الطاغي وأسلوبه المتفرد والمتميز على المسرح. وغنى في القسم الأول من الحفل مجموعة من الأغنيات الحديثة ومنها «ده لو اتساب»، و«بحبه»، لينتقل بعدها إلى «برج الحوت»، و«أنت الحظ» و«وياه». ثم قدم باقة من أغنياته القديمة حيث دمجها بأسلوب مميز، فغنى لجمهوره «تملي معاك»، و«حبيبي يا نور العين»، و«قمرين»، و«ليل نهاري». كما اختار تقديم الأغنية التي قدمها خلال شهر رمضان المبارك في العام الماضي «شكرا من هنا لبكرا»، ليقدم بعدها أغنيته الحديثة «يا قمر» التي لحنها بنفسه، وبعدها يختم الحفل الغنائي مع الأغنية التي بدأ بها حفله وهي «يا أنا يا لأ».

يُذكر أن الحفل شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وكذلك حضور العديد من المشاهير، وكان من بين الحضور لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان الذي رحب به عمرو دياب، وكذلك الجمهور الذي هتف باسمه عندما حضر إلى الحفل.