سرقا ربع مليون دولار بالسطو على غرف الملابس في الصالات الرياضية

تمكن رجل وامرأة امتهنا اللصوصية من سرقة ما يزيد عن ربع مليون دولار، من خلال السطو على غرف الملابس في النوادي الرياضية، حيث أنفقاها على السفر والحياة المرفهة.

وتفاخر كل من أشلي سينغ، 39 عامًا، وصديقته صوفي برويا، 20 عامًا، بأسلوب حياتهما الفخم على وسائل التواصل الاجتماعي لفترة استمرت عاما، وذلك بعدما استهدفا صالات رياضية في لندن ومناطق أخرى، حيث تمكنا من سرقة بطاقات الائتمان الخاصة لحوالي 18 شخصًا، إضافة إلى أشياء أخرى.

وجمع الثنائي مبلغا قارب 316 ألف دولار من الأموال المسروقة، أنفقاه بالسفر إلى وجهات دولية مختلفة كباريس وكرواتيا وساحل أمالفي.

وتفاخرت الشابة برويا على حسابات مواقع التواصل بحقيبة يد ديور تحملها وتقارب قيمتها 3166 دولار وحقيبة لويس فويتون بقيمة مشابهة، بينما كان شريكها يرتدي ملابس لا تقل ثمنا أيضا، وأظهر الاثنان في حساباتهما على مواقع التواصل حياة البذخ التي كانا يعيشاها، وذلك حتى بدأت الشرطة بالتشكيك في أنشطتهما عبر الإنترنت، ليتم الاشتباه بهما بعد فترة مراقبة قصيرة.

وتم القبض على سينغ وبرويا في مطار جاتويك أثناء عودتهما من باريس في يناير 2023، وبحوزتهما ما قيمته حوالي 2153 دولار من السلع الغالية الثمن بعد جولة تسوق في العاصمة الفرنسية.

وأدين كلاهما في محكمة كرويدون كراون هذا الأسبوع فحكم على سينغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فيما حُكم على برويا بالسجن لمدة 20 شهرًا في مؤسسة للجانحين الشباب، مع وقف التنفيذ لمدة عامين. كما صدرت لها تعليمات بأداء 120 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر وإكمال برنامج إعادة التأهيل.

ولاحقا انتقد أحد ضحايا الزوجين الحكم وصرح لصحيفة "ذا صن": "هذه عقوبة خفيفة للغاية بالنسبة لشخص من الواضح أنه مجرم محترف." وأضاف "كنت أتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل، نظراً لتاريخه. لا أعتقد أن هذا الحكم الأخير سوف يردعه لأن هذا بالضبط ما يفعله".