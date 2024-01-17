أول معيار دولي لإدارة الذكاء الاصطناعي بأمان

نشرت هيئة المعايير البريطانية معياراً دولياً يعد الأول من نوعه، بشأن كيفية إدارة الذكاء الاصطناعي بأمان.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس، بأن المعايير الإرشادية الجديدة في المملكة المتحدة تحدد كيفية إنشاء نظام إدارة للذكاء الاصطناعي، وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار، مع التركيز على الضمانات.

ونشرت الهيئة البريطانية الوطنية للمعايير الإرشادات التي تقدم توجيهات بشأن كيفية قيام الشركات بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ونشرها بشكل مسؤول، داخلياً وخارجياً.

يأتي ذلك وسط حالة من الجدل المستمر بشأن الحاجة إلى تنظيم التكنولوجيا سريعة الحركة، التي صارت بارزة بقدر متزايد خلال العام الماضي، بفضل الإصدار العام لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل «تشات جي بي تي».