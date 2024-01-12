«دبي للموضة» موعد جديد من ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك

أعلن أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للموضة في دبي، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، عن موعد نسخته الثالثة المرتقبة لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 على إحدى لوحات الإعلانات الشهيرة في ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك.

وتُقام النسخة الثالثة من حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة بين الرابع والثامن من فبراير المقبل، للمرة الأولى في وقت أبكر قبل أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس.

ويهدف تغيير موعد أسبوع دبي للموضة إلى تعزيز أثره ونطاق وصوله على مستوى العالم، واستقطاب المزيد من خبراء القطاع وأبرز قادة الرأي والجهات العالمية الراغبة بالشراء، فضلاً عن تعزيز فرص التعاون مع المصممين، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للأزياء والإبداع.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «نشعر بفخر كبير لرؤية العالم اليوم وهو يلمس فعلياً ما يمكن أن تقدمه دبي من فرص استثنائية ومواهب وتنوع وإبداع لقطاع الموضة العالمي. نجحنا في أكتوبر الماضي بوضع معايير عالية المستوى للتميز في عالم الموضة، ونعتزم تقديم تشكيلات أكثر تميزاً وابتكاراً وإلهاماً موسماً بعد موسم».

وأضافت: «قد بادرنا في هذا الموسم إلى تحديد موعد عرض تشكيلة الخريف والشتاء في وقت أبكر من المعتاد لنتصدر جدول فعاليات الموضة العالمية، بما يعزز قدرة المصممين الذين نتعاون معهم على استقطاب المشترين والمستثمرين المحتملين والتواصل معهم في وقت مبكر من السنة المالية».

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، محمد عقرة: «يعكس نجاح أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2024 شهرته العالمية، وقدرته على استقطاب أصحاب المواهب من مختلف قطاعات الموضة والأزياء. وكانت نسخة شهر أكتوبر قد حققت نجاحاً باهراً بحضور ومشاركة نخبة من أبرز الأسماء في القطاع، بما في ذلك كارولينا هيريرا ونعومي كامبل. ويَعِد أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025 المشاركين من حول العالم بتجربة لا تُنسى، عنوانها الإلهام والابتكار والأناقة».

وأضاف: «تقرر إطلاق النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة قبل أسبوع نيويورك للموضة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أثره ونطاق وصوله على مستوى العالم واستقطاب المزيد من المشاركين، على أن يتجدد موعدنا مع الجهات الراغبة بالشراء وخبراء القطاع من حول العالم في نهاية الموسم في باريس. ونعدكم بالإعلان عن المزيد من المعلومات حول النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة في أقرب فرصة ممكنة».

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة ستقدم تشكيلات أزياء خريف وشتاء 2024 – 2025، فضلاً عن مجموعة غنية من عروض الأزياء رفيعة المستوى، التي سيجري تنظيمها في مواقع مختلفة ضمن إمارة دبي، حيث يسلط كل مصمم الضوء على رؤيته الفريدة من خلال عرض تشكيلاته المميزة. وسيكون عشاق الموضة والمستثمرون على موعد مع برنامج حافل بالفعاليات الحصرية والعروض المختارة وفعاليات إطلاق التشكيلات المصغرة والعلامات التجارية وفرص التواصل والجلسات الحوارية الملهمة. ومن المتوقع أن يستعرض موسم خريف وشتاء 2024 -2025 من أسبوع دبي للموضة أحدث التوجهات في عالم الموضة، ويسهم في تعزيز التعاون، وتسليط الضوء على قطاع الموضة في المنطقة وما وراءها، بما يسهم في توفير منصة مبتكرة ينطلق قطاع الموضة من خلالها من الحاضر إلى مستقبل واعد ومشرق.

وأثبت أسبوع دبي للموضة نجاحه في ترسيخ مكانة دبي الرائدة وجهةً عالميةً للموضة والأزياء، حيث نجح في نسختيه الأولى والثانية في استقطاب نخبة عالمية وإقليمية بارزة من وسائل الإعلام والمصممين والجهات الراغبة بالشراء للاستمتاع بأسبوع من الفعاليات الاستثنائية في عالم الموضة والإبداع. وكانت قد انطلقت فعاليات أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2024 مع عرض حصري لدار الأزياء العالمية الفاخرة «Carolina Herrera»، بحضور كل من ويس جوردون، المدير الإبداعي للعلامة، وسارة سامبايو، ليختتم فعالياته مع ظهور خاص لأيقونة عالم الموضة وعارضة الأزياء العالمية الشهيرة نعومي كامبل.