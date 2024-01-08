انفجار مرحاض بزبون قد يكلف سلسلة شهيرة 100 ألف دولار

لم يتوقع أحد زبائن مقهى فطائر محلاة أن ينفجر تحته مرحاض المتجر المخصص للزبائن، ما تسبب له بأضرار نفسية جمة، وفقاً لدعوى تنظر بها إحدى المحاكم الأميركية.

ورفع الزبون سيئ الحظ دعوى قضائية ضد الشركة المشغلة للمتجر وهي هنا «دنكن دونتس» للفطائر المحلاة، مدعياً أنه أصيب إصابات عدة جراء انفجار مرحاض في أحد مواقعها في وسط فلوريدا.

ويسعى الزبون الضحية بول كيرواك للحصول على تعويض يزيد على 100 ألف دولار في دعوى قضائية رفعت أمام محكمة الولاية في أورلاندو، مدعياً أنه عانى من «إصابات خطيرة وطويلة الأمد» بعد انفجار مرحاض في غرفة الرجال في موقع دانكن في وينتر بارك بولاية فلوريدا، منذ عام.

وتسبب الانفجار بذعر الرجل واستنفار المطعم، علماً بأنه خرج منه مغطى بالفضلات البشرية وقطع الحطام طالباً المساعدة من العمال ومدير المتجر، وفقاً للدعوى القضائية.



وأخبره أحد الموظفين أنهم على علم بـ«مشكلة المرحاض» لوقوع حوادث سابقة، كما تقول الدعوى، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول الانفجار وكيف جرى ومسبباته المباشرة.

ولم ترد الشركة التي يقع مقرها في كانتون بولاية ماساتشوستس على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق، كما طلب محامي الزبون التريث قبل التعليق وفقاً لما نقله موقع «SFGATE»