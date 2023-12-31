«مونوبولي أبوظبي» بالحجم الكبير في مهرجان «أم الإمارات»

يمنح الإصدار الرسمي مونوبولي أبوظبي، بالتعاون مع حياكم في أبوظبي، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محبي اللعبة اللوحية العالمية الشهيرة «مونوبولي»، فرصة الاستثمار والاستمتاع بالحماس والمنافسة مع اكتشاف المزيد عن أبوظبي، وتجاربها الثقافية والترفيهية المُلهمة في كل صفقة.

وجاء إطلاق مونوبولي أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات» الذي يحتضن لوحة لعب بالحجم الكبير، مزوّداً زواره بمنصة استثنائية لاختبار مهاراتهم في هذه اللعبة.

وتضم مونوبولي أبوظبي مجموعة من المربعات تمثل مناطق الجذب والمغامرات الرئيسة في الإمارة، بدءاً من المعالم العصرية إلى الجزر والواحات والصحارى والشواطئ، وتعرضها بصورة إبداعية مبتكرة تأخذ الجميع في جولة لاكتشاف الإمارة «على طريقتهم».

وقام مونوبولي برحلة استكشافية في أرجاء الإمارة، لاختيار المعالم التي سيتم إدراجها في مربعات لوحة اللعب لإصدار أبوظبي، بما فيها واحة العين، وسوق السمك في ميناء زايد، وكثبان الوثبة الأحفورية، وكورنيش أبوظبي، حيث يدعو المربع البني في مونوبولي الزوار إلى استكشاف كورنيش أبوظبي الذي يمتد بطول ثمانية كيلومترات على شاطئ العاصمة، ويضم العديد من أنشطة المغامرات والتجارب الترفيهية العائلية، إلى جانب ممرات للمشي.

المربع الأزرق الفاتح - ناشونال أكواريوم أبوظبي، وعالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، فيما يضم المربع الأزرق الفاتح أبرز وجهات المغامرة والاستكشاف في الإمارة، وفي مقدمتها ناشونال أكواريوم أبوظبي، أما المربع الوردي فيضمّ جزيرة نوراي، وشاطئ السعديات، وحلبة مرسى ياس، وحلبة سباقات «الفورمولا1».

ويشتمل المربع البرتقالي على سوق السمك وسوق الخضراوات والفواكه والتمور بميناء زايد، وعدد من المراكز التجارية الحديثة في العاصمة.