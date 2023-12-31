أفعى سامّة تعطل مباراة تنس دولية

تعطلت مباراة النمساوي دومينيك ثيم البطل السابق لأميركا المفتوحة في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة بريسبان الدولية للتنس بسبب أفعى مميتة أمس.

ودخلت إحدى أكثر الأفاعي السامة في أستراليا إلى الملعب خلال مباراة ثيم مع جيمس مكابي.

واضطر الحكم لإيقاف المباراة بعد أن لاحظت الجماهير الأفعى ذات اللون البني والبالغ طولها 50 سنتيمتراً من المدرجات.

وجرى إبعاد الأفعى عن الملعب بواسطة صائد أفاعٍ دون أن يتعرض أي شخص لأذى.

وتم استئناف المباراة وفاز ثيم الذي قال لاحقاً: «أحب حقاً الحيوانات، خصوصاً السامة، لكنها كانت أفعى سامة للغاية، وكانت قريبة من فتيان جمع الكرات، لذا كان الوضع خطيراً حقاً».

وأضاف: «لم يحدث لي شيء من هذا القبيل أبداً. إنه أمر لن أنساه أبداً».