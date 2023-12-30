غدا.. الإمارات تستقبل 2024 بعروض مبهرة للألعاب النارية

تستقبل دولة الإمارات عام 2024 بعروض استثنائية للألعاب النارية تضيء سماءها عند الساعة الثانية عشرة من مساء الغد، في حدث يترقبه مئات الملايين من داخل الدولة وخارجها.

وتستهدف بعض العروض التي تشهدها الدولة هذا العام تسجيل أرقام جديدة في سجل غينيس للأرقام القياسية وتحديداً العرض الذي ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" في أبوظبي، والعرض الذي يقام في الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا في رأس الخيمة.

وتشهد إمارة أبوظبي ليلة رأس السنة عروضا للألعاب النارية في 10 مواقع ومعالم هي، كورنيش أبوظبي، وجزيرة المارية - الغاليريا، وواجهة ياس باي البحرية، وجزيرة الحديريات، والحديقة العامة في مدينة زايد في الظفرة، وغياثي خلف مركز تم، وشاطئ المغيرة في المرفأ، ومهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024)، واستاد هزاع بن زايد في العين، إضافة إلى العرض الذي يقام في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023 - 2024، المقام حاليا في منطقة الوثبة في أبوظبي، عن برنامج وقائمة الفعاليات والأنشطة للاحتفال برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد ومن بينها أضخم عرض للألعاب النارية يستمر لأكثر من 60 دقيقة، ليحطم 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل.

وسيحظى زوار المهرجان لأول مرة بالمنطقة بفرصة لمشاهدة أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة وهي ترسم لوحات فنية وتقدم عروضا مبهرة في سماء المهرجان للاحتفال بالعام الجديد والتي ستشهد تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة "غينيس".

بدورها تشهد إمارة دبي ليلة رأس السنة عروضاً للألعاب النارية في 32 موقعا، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها.

وسيكون ضيوف القرية العالمية في دبي على موعد مع 7 احتفالات بليلة رأس السنة، تزامناً مع احتفالات الصين وتركيا، عبر عروض للألعاب النارية على رأس كل ساعة، من الثامنة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

من جهتها، تستعد إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم مجدداً مع سعيها لتسجيل رقمين جديدين في موسوعة "غينيس" من خلال تنظيم عرض مذهل للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة مع إيقاعات موسيقية رائعة وتقنيات غير مسبوقة.

وسيستمر العرض لمدة 8 دقائق على امتداد 4.5 كم من الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، وسيتضمن العرض مزيجاً رائعاً من الألعاب النارية العائمة، ولوحات بصرية مدهشة للطائرات من دون طيار باستخدام مصابيح LED، وألعاباً نارية تتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث.

ويهدف العرض، إلى تحطيم رقمين قياسيين جديدين عن فئتي "أطول سلسلة من الألعاب النارية المائية العائمة" و "أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات بدون طيار".