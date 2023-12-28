جوهر النكهات الإيطالية مع قائمة طعام إيطالية إقليمية جديدة

رحلة إلى إكتشاف فنّ الطّهي الإيطالي مع قائمة طعام مبتكرة وتصميم داخلي جديد. صُمّم المطعم تحت إشراف الشيف يانيك ألينو الحائز على نجمات ميشلان متعددة، ليأخذ ضيوفه في رحلة إلى قلب إيطاليا، إذ يطلّ بتصميم متجدّد من وحي حدائق البلاد الأخّاذة ويضمّ تفاصيل من مناطق إيطاليّة مختلفة، فتزيّنه النباتات الخضراء، الأواني الفخّارية المستوحاة من توسكانا، وأشجار الزيتون التي ترمز إلى منطقة بوليا.

يتوسط المطعم قسم مخصّصٌ للبيتزا حيث يقدّم طاهي البيتزا المحترف عدة أصناف محضّرة يدوياً بإستخدام أجود المكوّنات على الطريقة التقليدية مباشرة أمام ضيوف المطعم. كما يمكن للضيوف الحصول على فرصة تذوّق باقة مختارة من الأطباق الكلاسيكية، بما في ذلك كارباتشيو لحم البقر من منطقة فينيتو والشوربات الشهية، بالإضافة إلى أطباق الباستا والريزوتو، بما في ذلك باستا تورتيلي بالدجاج من كامبانيا، وباستا باكيري بسمك أمبرجاك من صقلية.

أمّا المجموعات الكبيرة فسيحلو لها التلذّذ بطبق توماهوك لحم البقر المقطّع الذي يشمل شريحة توماهوك لحم البقر التوسكانية بوزن 1.3 كلغ، أو طبق سمك الشبوط الكامل من وحي جنوب غرب إيطاليا، بينما سيتمتّع عشّاق ثمار البحر بطبق الأخطبوط المشوي المستوحى من المنطقة الجنوبية الشرقية في بوليا. وتُختتم التجربة مع قائمة الحلويات اللذيذة منها التيراميسو المميز، الكيك بالشوكولاتة واللوز والليمون ومجموعة مختارة من الآيس كريم والسوربيه المُعدّة في المطعم.