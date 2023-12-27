الصدفة تنقذ أميركيا ظل في شاحنته المحطمة 6 أيام

أنقذت الصدفة سائق شاحنة أميركي، تحطمت مركبته وظلت منقلبة لمدة 6 أيام، تمكن من البقاء خلالها على قيد الحياة بفضل مياه الأمطار، إلى أن عثر عليه المارة.

وقالت الشرطة إن ماثيو ريوم من ميشاواكا، إنديانا، 27 عاما، نجا لمدة ستة أيام اعتمادا على مياه الأمطار فقط، بينما كان محصورا بإحكام داخل شاحنته الصغيرة المحطمة تحت جسر على طريق سريع في شمال غرب ولاية إنديانا.

انتهت محنته عندما لاحظ رجلان كانا يبحثان عن أماكن لصيد الأسماك بعد ظهر الثلاثاء، أن السيارة تعرضت لأضرار بالغة، وانتفخت الوسادة الهوائية البيضاء، وتمددت بالداخل.

وقال السيرجنت جلين فيفيلد من شرطة ولاية إنديانا لوسائل الإعلام المحلية إن الرجلين لمسا جسد السائق، فأدار رأسه وبدأ يتحدث معهم. فأدى ذلك إلى اندهاشمها قليلاً.

تابع فيفيلد خلال مؤتمر صحفي إن الشاحنة انحرفت عن الطريق السريع 94 قبل جسر فوق سولت كريك، وتجاوزت حاجز الحماية، وربما تدحرجت عدة مرات قبل أن تهبط على الجانب الآخر من الخور، بعيدا عن الأنظار من الطريق الذي يعلوها.

وأضاف فيفيلد أنه تم تحرير ريوم من حطام المركبة مساء الثلاثاء على يد عمال الطواريء الذين اخرجوه من المركبة تحت الأضواء الكاشفة الساطعة، ثم تم نقله جوا إلى مستشفى في ساوث بيند مصابا بجروح تهدد حياته.

وقال فيفيلد للأسوشيتد برس تمكن من النجاة طوال الليل. إنه على قيد الحياة، لكنه أشار إلى أن ريوم ظل في حالة حرجة صباح الأربعاء.

وقال ماريو غارسيا، أحد الصيادين اللذين عثرا على الحطام، إن ريوم كان في وعيه وسعيدا جدا لرؤيتنا بعد تعرضه للعوامل الجوية منذ 20 ديسمبر.